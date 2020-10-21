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«Ак Барс» заменил вратаря на 4-й минуте игры с «Амуром»

12:17, 21.10.2020
«Ак Барс» заменил вратаря на 4-й минуте игры с «Амуром»
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в эти минуты играет в Хабаровске против местного «Амура» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы пропустили уже на 4-й минуте встречи, отличился Александр Кузнецов. После этого тренерский штаб «Ак Барса» заменил вратаря, выпустив вместо Артура Ахтямова голкипера Амира Мифтахова.

Сразу после замены хабаровчане забросили вторую шайбу, действуя в численном меньшинстве.

Артур Ахтямов. Фото: ak-bars.ru

Напомним, неделей ранее «Ак Барс» в Казани обыграл «Амур» со счетом 4:0.

СпортХоккей Татарстан
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