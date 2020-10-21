Квартальнов рассказал о причинах разгромного поражения от «Амура»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал итоги разгромного поражения от «Амура» (1:7) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По его словам, все линии команды сыграли не на своем уровне, что привело к такому итоговому счету:

— Один гол забит, семь пропущено — очень слабо сыграли во всех линиях. Будем думать, что произошло.

— Не должны лидеры больше помогать молодым вратарям?

— Я с вами полностью согласен. Четвертый гол, например. Сыграли слабо, должны были блокировать броски. К этому и призывали ребят, сегодня это было крайне важно.

— После таких матчей, как правило, бывают оргвыводы. Стоит ли ждать, что кто-то отправится в Казань и не поедет в Нур-Султан на следующий матч?

— Не надо, наверное, так говорить. Сегодня все слабо сыграли. Не могу выделить, что кто-то завел команду, — сказал Квартальнов.

Он также объяснил причину рокировки голкипера Артура Ахтямова, который был заменен уже на 4-й минуте игры после первой же пропущенной шайбы. Квартальнов посчитал, что вратарь вышел на матч неготовым:

— В начале матча он потерял шайбу, видно было, что он сильно дергается. Был чистый бросок, он ее просто потерял. Показалось, что он был просто не готов.

Мифтахов сыграл хорошие три игры, мы пропустили мало — хотели дать ему отдохнуть. Немного «поднаелся» в Новосибирске. Он должен будет играть следующий матч и два — в Казани, — приводит слова Квартальнова официальный сайт казанцев.

«Ак Барс» крупно уступил в Хабаровске местному «Амуру» со счетом 1:7. Единственную шайбу в составе казанской команды забросил Стефан Да Коста, который подправил снаряд после дальнего броска Даниила Журавлева.

При этом тренерский штаб «Ак Барса» уже на 4-й минуте встречи заменил вратаря, выпустив вместо Ахтямова запасного Амира Мифтахова. В итоге его сменщик пропустил шесть шайб.