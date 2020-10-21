В Челнах прокуратура проверит сообщения об отсутствии горячего обеда в школе №51

Фото: realnoevremya.ru Дарья Турцева

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку сообщении пользователей о том, что в школе №51 дети не получают горячее питание.

В образовательном учреждении говорят, что возникли неполадки на предприятии «Школьное питание». Однако, по словам пользователя, перебои с питанием возникли только в этой школе.

realnoevremya.ru Дарья Турцева

Надзорное ведомство проверит организацию школьного питания и при выявлении нарушений примет меры реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее прокуратура республики выяснила, что в Зеленодольске полтора месяца студентов не кормили горячим обедом.