В Челнах прокуратура проверит сообщения об отсутствии горячего обеда в школе №51
Прокуратура Набережных Челнов начала проверку сообщении пользователей о том, что в школе №51 дети не получают горячее питание.
В образовательном учреждении говорят, что возникли неполадки на предприятии «Школьное питание». Однако, по словам пользователя, перебои с питанием возникли только в этой школе.
Надзорное ведомство проверит организацию школьного питания и при выявлении нарушений примет меры реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Ранее прокуратура республики выяснила, что в Зеленодольске полтора месяца студентов не кормили горячим обедом.ОбществоВластьОбразование Татарстан
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