В Зеленодольске студентов колледжа полтора месяца не кормили горячим обедом

В Зеленодольске прокуратура проверила информацию о нарушениях прав студентов ГАПОУ «Зеленодольский механический колледж» на обеспечение горячим питанием. Сообщения об этом появились в социальных сетях.



Надзорное ведомство установило,что в сентябре и октябре этого года студенты отделения «Подготовка квалифицированных рабочих и служащих» действительно не получали горячего питания. Вместо этого им выдавали сухие пайки, которые также достались не всем.



Всего в колледже обучается 1 150 студентов. Обучение проходит в двух корпусах. В столовой было организовано питание только для 950 студентов из одного корпуса. Оставшиеся 200 студентов, которые занимались в другом корпусе, не успевали пообедать.

realnoevremya.ru

Таким образом, администрация колледжа нарушила права студентов на обеспечение горячим питанием. Это получилось из-за просчетов в организации учебного процесса и работы пищевого блока.



В адрес руководителя ГАПОУ «Зеленодольский механический колледж» прокуроры внесли представление с требованием привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. После вмешательства надзорного ведомства нарушения в колледже устранили: в учебный график внесли изменения и организовали работу столовой в режиме, при котором пообедать могут все студенты, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее в Альметьевске прокуратура проверила сообщения родителей учеников школы №21 о том, что детей не кормят целую неделю. Выяснилось, что с 1 по 9 октября учащиеся школы действительно остались без горячего питания по причине отсутствия поваров, которые с 1 октября одновременно уволились.

