«Ак Барс» сыграет в Хабаровске против «Амура» в матче КХЛ

Сегодня «Ак Барс» сыграет в гостях с хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы перед поездкой на Дальний Восток уверенно переиграли «Сибирь» (3:1) и будут стараться продолжать свою победную поступь.

«Амур» также находится в отличной форме. Днем ранее хабаровчане разгромили финский «Йокерит» (4:1). При этом состав «Амура» понес потери — накануне клуб обменял нападающего Наиля Якупова в «Авангард».

Неделю назад команды уже встречались между собой. Тогда в Казани «Ак Барс» одержал крупную победу со счетом 4:0, а Амир Мифтахов оформил свой первый шатаут в КХЛ.

Матч между «Ак Барсом» и «Амуром» состоится сегодня, начало игры — в 12.00 по мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».