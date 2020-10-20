«Амур» объявил об обмене Якупова в «Авангард»

Нападающий Наиль Якупов стал игроком омского «Авангарда» в результате обмена из «Амура», сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

В результате сделки команда с Дальнего Востока получила денежную компенсацию.

Якупов оказался в «Амуре» в результате обмена из подольского «Витязя». За хабаровчан хоккеист провел 15 матчей, в которых отметился 1 голом и 6 результативными передачами.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Якупову со стороны казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика».