«Амур» объявил об обмене Якупова в «Авангард»
Нападающий Наиль Якупов стал игроком омского «Авангарда» в результате обмена из «Амура», сообщает пресс-служба хабаровского клуба.
В результате сделки команда с Дальнего Востока получила денежную компенсацию.
Якупов оказался в «Амуре» в результате обмена из подольского «Витязя». За хабаровчан хоккеист провел 15 матчей, в которых отметился 1 голом и 6 результативными передачами.
Напомним, ранее сообщалось об интересе к Якупову со стороны казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика».
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