Артисты из Татарстана выступили перед военными в Сирии

Делегация из Татарстана побывала в Сирии на авиабазе Хмеймим. Перед военными вступили Ренат Ибрагимов, Ляйсан Мингазова и Владимир Кудашев.

Полпред Татарстана в Москве Равиль Ахметшин, а также военные летчики и представители татарского землячества в Москве возложили цветы к памятнику Герою России полковнику Ряфагату Хабибуллину.

Он погиб 8 июля 2016 года при выполнении боевого задания в провинции Хомс, недалеко от Пальмиры, руководил экипажем сбитого боевиками вертолета.

Фото: tatarstan.ru

Пресс-служба полпредства Татарстана в РФ отмечает, что в Сирии служат около 50 выпускников Казанских военных училищ.

Делегация также встретилась с российскими военнослужащими — уроженцами республики, вручила им награды и подарки.