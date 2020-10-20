В Таиланд впервые за полгода прибыли иностранные туристы

Во вторник в Таиланд впервые за полгода прибыли иностранные туристы. В Бангкок прилетели 39 туристов из Китая.

Группа туристов из Шанхая прибыла по новой туристической визе, введенной властями Таиланда, передает RT со ссылкой на местные СМИ.

Фото: flickr.com / Roger Price

Всех туристов поместили на двухнедельный карантин. Выйти из карантина гости страны смогут, сдав два отрицательных теста на коронавирус. Кроме того, туристов обяжут установить мобильное приложение, помогающее отслеживать их перемещения по Таиланду.

Разрешения выданы первой группе только на 30 дней пребывания в стране.

Отмечается, что следующая группа туристов из 100 человек прибудет из китайского Гуанчжоу уже на следующей неделе.