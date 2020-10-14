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В Татарстане вырос показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек

11:32, 14.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане вырос показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек
Фото: Максим Платонов

За период с 6 по 12 октября в Татарстане выросло количество новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. человек. Показатель увеличился с 189,3 до 195.

Это самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Фото: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 на этой неделе зафиксированы в трех регионах: в Ульяновской области 1 378,4 случая на 100 тыс. жителей, в Нижегородской области — 1082,2 и в Пензенской области — 908,1.

Всего в ПФО на 100 тыс. жителей приходится 588,8 случая заражения коронавирусом.

За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19.

Общество Татарстан
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