В Татарстане вырос показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек

Фото: Максим Платонов

За период с 6 по 12 октября в Татарстане выросло количество новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. человек. Показатель увеличился с 189,3 до 195.

Это самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Фото: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 на этой неделе зафиксированы в трех регионах: в Ульяновской области 1 378,4 случая на 100 тыс. жителей, в Нижегородской области — 1082,2 и в Пензенской области — 908,1.



Всего в ПФО на 100 тыс. жителей приходится 588,8 случая заражения коронавирусом.

За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19.