В Татарстане вырос показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек
За период с 6 по 12 октября в Татарстане выросло количество новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. человек. Показатель увеличился с 189,3 до 195.
Это самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 на этой неделе зафиксированы в трех регионах: в Ульяновской области 1 378,4 случая на 100 тыс. жителей, в Нижегородской области — 1082,2 и в Пензенской области — 908,1.
Всего в ПФО на 100 тыс. жителей приходится 588,8 случая заражения коронавирусом.
За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19.Общество Татарстан
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