В Татарстане раздали около 1 000 000 кг гушр-садаки

В Татарстане малоимущим и в соцучреждения отправили 1 000 000 кг гушр-садаки. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В течение трех недель во всех центральных мечетях мухтасибатов республики были организованы сбор гушр-садаки и распределение продовольствия среди малоимущих и социальных учреждений.

Больше всего продовольствия было собрано в Рыбно-Слободском (152 т), Балтасинском (87 т), Арском (60 т) районах республики. Чаще всего татарстанцы приносили овощи (картофель, свекла, капуста, морковь, кабачки, лук, тыква и пр.), мед и зерновые культуры.

dumrt.ru

Продовольствие отправляли в благотворительные организации (БФ «Закят» ДУМ РТ и реабилитационный центр при БФ «Ярдэм»), социальные учреждения (районные дома престарелых, детские дома), мусульманские школы и детсады и напрямую малоимущим семьям.



Ранее сообщалось, что фонд «Закят» ДУМ Татарстана раздал малоимущим 10 тонн овощей.

