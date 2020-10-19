С апреля Росреестр Татарстана зарегистрировал более 4,2 тысячи льготных ипотек

За время действия государственной программы льготной ипотеки Росреестр Татарстана зарегистрировал более 4,2 тысячи льготных ипотек.

Всего с апреля зарегистрировано 4 287 ипотек со ставкой 6,5%. Однако если в мае было зарегистрировано 300 ипотек, а в июне — более 450, то в следующие месяцы спрос вырос в два-три раза: в июле зарегистрировано 958 ипотек, в августе — 890, сентябре — 907. А за первые две недели октября уже 779.

realnoevremya.ru

Больше всего льготных ипотек зарегистрировано в крупных городах: в Казани (2 948) и Набережных Челнах (882) . Среди районов в лидерах Альметьевский (145), Лаишевский (82), Зеленодольский (88) и Высокогорский (56) районы.

Ранее президент России Владимир Путин предложил членам правительства продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до середины 2021 года.

