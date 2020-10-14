В России продлят программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин предложил членам правительства продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до середины 2021 года.

Фото: kremlin.ru

Срок действия программы истекает 1 ноября. Поэтому Путин обратился к премьер-министр РФ Михаилу Мишустину: «С учетом того, что ситуация у нас складывается в общем-то непросто, хотя экономика восстанавливается, но тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке. Давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года».

Мишустин идею поддержал. «Сейчас можно с абсолютной уверенностью сказать, что эта программа стала одной из самых успешных антикризисных мер. Выдано более 220 тысяч кредитов на 630 миллиардов рублей».

Ранее Министерство финансов России разработало проект постановления правительства о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до 31 декабря 2021 года.