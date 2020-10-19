В Челнах КАМАЗ передал медикам тысячу защитных костюмов

КАМАЗ передал тысячу защитных костюмов собственного производства во вторую горбольницу Набережных Челнов. Также были переданы 2 тыс. защитных масок.

Противоэпидемические защитные костюмы для медперсонала, работающего с коронавирусными больными, переданы на безвозмездной основе. Костюмы состоят из девяти изделий, в числе которых халат, фартук, рубашка, брюки, бахилы, нарукавники, шлем, шапки, пояс. В результате создается многослойная защита, сообщает пресс-служба автогиганта.

Комплекты пошиты на автомобильном заводе и в логистическом центре КАМАЗа.

Ранее КАМАЗ подвел итоги работы по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

