Татарстан сохранит финансирование образования, культуры и науки в 2021 году на уровне свыше 100 млрд рублей

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На образование, культуру и науку в 2021 году из республиканского бюджета будет выделено 107,1 млрд рублей. Об этом было заявлено на заседании профильного комитета Госсовета РТ.

Как пояснил замминистра финансов РТ Алексей Шишкин, несмотря на сложную экономическую ситуацию и прогнозируемый дефицит бюджета в 3 млрд рублей, финансирование этих отраслей сохранится на уровне прошлого года.

realnoevremya.ru

По некоторым статьям, например господдержка СМИ, финансирование даже увеличится. В 2021 году на это будет выделено более 1,5 млрд рублей, финансирование увеличилось за счет увеличения выделенных средств на зарплату аппарата республиканского агентства «Татмедиа».

В 2021 году доходы Татарстана запланированы в сумме 268,5 млрд рублей.

