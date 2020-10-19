В стратегию развития Казани до 2030 года вводят коррективы

В исполкоме Казани объявили старт корректировки «Стратегии развития Казани до 2030 года». Корректировку этого документа проводят каждые три года, пояснил замруководителя исполкома Ильдар Шакиров на «деловом понедельнике».

На сегодня некоторые текущие показатели опередили плановые. Так, показатель валового территориального продукта на душу населения составил по итогам прошлого года 616 тыс. рублей при плане 614 тыс. рублей; обеспеченность жильем на одного жителя в среднем — 26,4 кв. м при плане — 25,2 кв. м.

Доля общей площади зеленых насаждений при прогнозах 23,3%, составила 28%. Казанцы могут принять участие в корректировке Стратегии и направлять свои предложения на портал kzn.ru или по телефону 299-16-62.

Ранее в Казани обсуждали стратегию развития культуры.