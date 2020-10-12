В Казани обсуждают Стратегию развития культуры
В эти минуты в Национальной библиотеке Татарстана проходит обсуждение Стратегии развития культуры до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта республики.
В обсуждении принимают участие министр культуры РТ Ирада Аюпова, представители научно-экспертного сообщества, креативных индустрий, членов Общественного совета при Министерстве культуры РТ.
«Человек — это ценность, а культура помогает ее повышать. Наша задача сегодня — всесторонне рассмотреть вопросы дальнейшего развития культуры», — передает пресс-служба слова министра.
Ранее министр культуры Татарстана Ирада Аюпова признала, что нынешний год для сферы искусства — кризисный.
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