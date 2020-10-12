Новости общества

20:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани обсуждают Стратегию развития культуры

19:31, 12.10.2020
В Казани обсуждают Стратегию развития культуры
Фото: @ mincult_rt

В эти минуты в Национальной библиотеке Татарстана проходит обсуждение Стратегии развития культуры до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта республики.

В обсуждении принимают участие министр культуры РТ Ирада Аюпова, представители научно-экспертного сообщества, креативных индустрий, членов Общественного совета при Министерстве культуры РТ.


«Человек — это ценность, а культура помогает ее повышать. Наша задача сегодня — всесторонне рассмотреть вопросы дальнейшего развития культуры», — передает пресс-служба слова министра.

Ранее министр культуры Татарстана Ирада Аюпова признала, что нынешний год для сферы искусства — кризисный.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем