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В Казани дорожные службы начали работать в зимнем режиме

11:10, 19.10.2020 1
В Казани дорожные службы начали работать в зимнем режиме
Фото: realnoevremya.ru

В Казани в минувший четверг, 15 октября, стартовал зимний режим работы для дорожных служб города. С этого дня диспетчерские службы подрядных предприятий перевели на круглосуточный режим работы с организацией дежурства необходимого количества техники.

На сегодняшний день в столице Татарстана насчитывается 596 единиц зимней уборочной техники: 246 — для операций первой очереди, 129 комбинированно-дорожных машин и 117 транспортных щеток. Для уборки тротуаров и пешеходных улиц в Казани задействуют около 600 дорожных рабочих и более 90 единиц техники малой механизации. Сейчас специальные межведомственные комиссии проводят итоговую проверку готовности техники и дорожных служб.

realnoevremya.ru

К 25 октября в городе ожидается 100% завершение подготовки. Традиционно зимний режим работы для дорожных служб Казани продлится 182 дня — до 14 апреля 2021 года, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Ранее в Казани активисты убрали деревья возле дорожных знаков.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:16
    Как же работать в зимнем режиме, если зимы нет? Лишь бы списывать и тащить казенные деньги!
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