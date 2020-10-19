В Казани дорожные службы начали работать в зимнем режиме

В Казани в минувший четверг, 15 октября, стартовал зимний режим работы для дорожных служб города. С этого дня диспетчерские службы подрядных предприятий перевели на круглосуточный режим работы с организацией дежурства необходимого количества техники.

На сегодняшний день в столице Татарстана насчитывается 596 единиц зимней уборочной техники: 246 — для операций первой очереди, 129 комбинированно-дорожных машин и 117 транспортных щеток. Для уборки тротуаров и пешеходных улиц в Казани задействуют около 600 дорожных рабочих и более 90 единиц техники малой механизации. Сейчас специальные межведомственные комиссии проводят итоговую проверку готовности техники и дорожных служб.

realnoevremya.ru

К 25 октября в городе ожидается 100% завершение подготовки. Традиционно зимний режим работы для дорожных служб Казани продлится 182 дня — до 14 апреля 2021 года, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Ранее в Казани активисты убрали деревья возле дорожных знаков.