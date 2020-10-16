В Казани активисты убрали препятствия возле дорожных знаков

В Казани активисты ОНФ провели акцию «Прятки». В социальных сетях водители рассказали им, на каких дорогах города не видно дорожные знаки из-за нависающих деревьев. Общественники вместе с сотрудниками ответственных структур убрали препятствия.



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Сегодня вместе с администрацией Советского района Казани команда «Молодежки ОНФ» побывала на улице Патриса Лумумбы, 4. Здесь знак «Проезд запрещен» оказался полностью загорожен деревом, что создавало аварийную ситуацию на дороге. Работники администрации спилили ветки.



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Казанские водители чаще всего жаловались на нарушения видимости дорожных знаков на улицах Красной Позиции, Гвардейской, Короленко и Зинина. Активисты рассказали, что подобные жалобы поступают из Набережных Челнов и Бугульмы, передает пресс-служба ОНФ Татарстана.

