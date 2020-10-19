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В России выявили максимальный суточный прирост коронавируса — почти 16 тысяч зараженных

10:54, 19.10.2020
В России выявили максимальный суточный прирост коронавируса — почти 16 тысяч зараженных
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России зарегистрировано 15 982 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. С начала пандемии это максимальный суточный прирост, сообщает «Коммерсант».

За сутки умерли 179 человек, накануне — 185, с начала пандемии — 24 тысячи человек. Выздоровели 5 328 человек, за все время — 1 миллион.

Ринат Назметдинов

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили меньше 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

ОбществоМедицина
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