В России за сутки выявили меньше 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 14 922 случая заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших выросло до 1 384 235, сообщил оперативный штаб.
За сутки умерли 279 человек, всего — 24 002 человека. Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 8 617, до 1 065 199.
Напомним, вчера в России зафиксировали новый рекорд по числу заболевших коронавирусом — 15 150 новых случаев.ОбществоМедицина
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