Капитан «Салавата Юлаева» Панин дисквалифицирован на один матч КХЛ

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин дисквалифицирован на один матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за силового приема в игре с «Авангардом» (4:3б) против нападающего хозяев Сергея Шумакова.

Такое решение принято после рассмотрения эпизода спортивно-дисциплинарным комитетом лиги.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Салавата» Григория Панина наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении лиги.

Сегодня «Салавату Юлаеву» предстоит сыграть выездной матч против «Сочи», у которого ранее сменился главный тренер. Панин пропустит данный поединок.