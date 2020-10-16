Сын экс-мэра Череповца Михаила Ставровского стал главным тренером ХК «Сочи»

Новым главным тренером ХК «Сочи» стал экс-рулевой череповецкого «Алмаза» Евгений Ставровский. Об этом сообщается на официальном сайте сочинского клуба.

Официально! Хоккейный клуб «Сочи» подписал контракт с новым наставником. Им стал Евгений Ставровский: https://t.co/0PanaU4IvG pic.twitter.com/i1xIMVWLam — ХК «Сочи» (@HCSOCHI) October 15, 2020

Ставровский занимал пост главного тренера команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Алмаз» с 2015 года. Под его руководством череповчане становились обладателем бронзовых медалей чемпионата МХЛ.

В 2019 году он входил в тренерский штаб юниорской сборной России, вместе с которой завоевал Кубок Вызова.

Евгений Ставровский — сын первого мэра Череповца Михаила Ставровского, ныне входящего в число депутатов Законодательного собрания Вологодской области.

Напомним, ранее с поста главного тренера «Сочи» был отправлен в отставку Александр Андриевский.