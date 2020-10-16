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Сын экс-мэра Череповца Михаила Ставровского стал главным тренером ХК «Сочи»

10:44, 16.10.2020
Сын экс-мэра Череповца Михаила Ставровского стал главным тренером ХК «Сочи»
Фото: almaz.severstalclub.ru

Новым главным тренером ХК «Сочи» стал экс-рулевой череповецкого «Алмаза» Евгений Ставровский. Об этом сообщается на официальном сайте сочинского клуба.

Ставровский занимал пост главного тренера команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Алмаз» с 2015 года. Под его руководством череповчане становились обладателем бронзовых медалей чемпионата МХЛ.

В 2019 году он входил в тренерский штаб юниорской сборной России, вместе с которой завоевал Кубок Вызова.

Евгений Ставровский — сын первого мэра Череповца Михаила Ставровского, ныне входящего в число депутатов Законодательного собрания Вологодской области.

Напомним, ранее с поста главного тренера «Сочи» был отправлен в отставку Александр Андриевский.

СпортХоккей
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