«Ак Барс» отправился на выезд без Билялова, Рейдеборна и Зарипова

«Ак Барс» отправился в выездное турне, в котором сыграет в гостях против новосибирской «Сибири», хабаровского «Амура» и казахстанского «Барыса».

Тренерский штаб команды взял на выезд 27 хоккеистов. Среди них не оказалось двух основных вратарей — Тимура Билялова и Адама Рейдеборна. Из голкиперов с командой отправились молодые Амир Мифтахов, Артур Ахтямов и Джамиль Гарипов.

Из полевых игроков в списке не оказалось капитана Даниса Зарипова, защитника Микаэля Викстранда, нападающего Найджела Доуса и еще ряда хоккеистов основного состава.

Напомним, ранее «Ак Барс» дома в овертайме уступил «Барысу».