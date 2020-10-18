«Ак Барс» отправился на выезд без Билялова, Рейдеборна и Зарипова
«Ак Барс» отправился в выездное турне, в котором сыграет в гостях против новосибирской «Сибири», хабаровского «Амура» и казахстанского «Барыса».
Тренерский штаб команды взял на выезд 27 хоккеистов. Среди них не оказалось двух основных вратарей — Тимура Билялова и Адама Рейдеборна. Из голкиперов с командой отправились молодые Амир Мифтахов, Артур Ахтямов и Джамиль Гарипов.
Из полевых игроков в списке не оказалось капитана Даниса Зарипова, защитника Микаэля Викстранда, нападающего Найджела Доуса и еще ряда хоккеистов основного состава.
Напомним, ранее «Ак Барс» дома в овертайме уступил «Барысу».
СпортХоккей Татарстан
Наш маршрут на неделю: Новосибирск — Хабаровск — Нур-Султан— ХК Ак Барс (@hcakbars) October 18, 2020
Состав на выезд https://t.co/rAPyLNshW9 pic.twitter.com/4n3wxfLD5D
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