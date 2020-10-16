«Ак Барс» в овертайме проиграл «Барысу» в матче КХЛ

«Ак Барс» дома в овертайме проиграл казахстанскому «Барысу» (0:1 от) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Команды ни разу не смогли распечатать ворота друг друга в основное время, и встреча перешла в овертайм. В дополнительном отрезке игры «Барыс» сумел организовать опасную атаку, которая завершилась голом Романа Старченко.

Основного времени не хватило, голов тоже



Отчёт https://t.co/8sho2482rj pic.twitter.com/aYGjodmjIa — ХК Ак Барс (@hcakbars) October 16, 2020

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов вновь не пропустил в основное время матча, отразив 24 из 25 бросков по своим воротам.

«Ак Барс» — «Барыс» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 — 61:07, Старченко (Диц).