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«Ак Барс» в овертайме проиграл «Барысу» в матче КХЛ

22:15, 16.10.2020
«Ак Барс» в овертайме проиграл «Барысу» в матче КХЛ
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» дома в овертайме проиграл казахстанскому «Барысу» (0:1 от) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Команды ни разу не смогли распечатать ворота друг друга в основное время, и встреча перешла в овертайм. В дополнительном отрезке игры «Барыс» сумел организовать опасную атаку, которая завершилась голом Романа Старченко.

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов вновь не пропустил в основное время матча, отразив 24 из 25 бросков по своим воротам.

«Ак Барс» — «Барыс» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
0:1 — 61:07, Старченко (Диц).

СпортХоккей Татарстан
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