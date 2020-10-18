Казанский санатории примет более 130 пациентов для прохождения реабилитации после коронавируса

В Казани санаторий «Нехама» до конца года проведет медицинскую реабилитацию более 130 пациентов, переболевших COVID-19, рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Татарстана, заведующий кафедрой реабилитологии и спортивной медицины КГМА Резеда Бодрова.

Ожидается, что курс реабилитации до Нового года в санатории пройдут 134 человека, 21 пациент уже прошел его.

realnoevremya.ru

Специально для этого в санатории внедрили озонотерапию, приобрели аппарат для гипербарической оксигенации (метод применения кислорода под высоким давлением в лечебных целях). Также на курсах применяется аэрозольтерапия, магнитотерапия, светолечение, электролечение, лечебная физкультура, массаж. По показаниям специалисты проводят психологическую коррекцию, пишет ТАСС.

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