Гиоргобиани из «Уфы» на правах аренды перешел в «Аланию»

Полузащитник «Уфы» Николай Гиоргобиани продолжит свою карьеру во владикавказской «Алании». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

23-летний игрок проведет остаток сезона-2020/21 в аренде во Владикавказе.

Николай Гиоргобиани и Содик Рашид — новые игроки нашей команды. Добро пожаловать, парни! pic.twitter.com/Yr2qLC2YIL — ФК «Алания» (@fc_alania) October 17, 2020

Гиоргобиани перешел в «Уфу» в 2019 году. За это время полузащитник провел за уфимский клуб 20 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Отметим, что за «Аланию» выступает бывший капитан «Уфы» Азамат Засеев.

Ранее уфимцы объявили о переходе нападающего Комнена Андрича и аренде защитника Григория Морозова, а также расставании с полузащитником Оливье Тиллем.