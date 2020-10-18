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Гиоргобиани из «Уфы» на правах аренды перешел в «Аланию»

08:01, 18.10.2020
Гиоргобиани из «Уфы» на правах аренды перешел в «Аланию»
Фото: vk.com/ufafc

Полузащитник «Уфы» Николай Гиоргобиани продолжит свою карьеру во владикавказской «Алании». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

23-летний игрок проведет остаток сезона-2020/21 в аренде во Владикавказе.

Гиоргобиани перешел в «Уфу» в 2019 году. За это время полузащитник провел за уфимский клуб 20 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Отметим, что за «Аланию» выступает бывший капитан «Уфы» Азамат Засеев.

Ранее уфимцы объявили о переходе нападающего Комнена Андрича и аренде защитника Григория Морозова, а также расставании с полузащитником Оливье Тиллем.

СпортФутбол Башкортостан
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