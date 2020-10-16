«Уфа» арендовала форварда загребского «Динамо» Андрича

Нападающий загребского «Динамо» Комнен Андрич стал игроком «Уфы». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Футболист арендован сроком до конца сезона 2020/21 с правом дальнейшего выкупа.

«Андрич — хороший нападающий, он где-то в 60 с небольшим матчах забил около 30 голов в таком сложном чемпионате, как хорватский. Это неплохой показатель. После травмы у него был спад, ему есть что доказывать. Плюс его хорошо знает Рашид Рахимов, есть взаимное доверие», — прокомментировал сделку глава «Уфы» Ростислав Мурзагулов.

Отметим, что за два последних сезона Андрич забил пять мячей в 17 матчах чемпионата Хорватии. Он пропустил значительную часть сезона из-за травмы лодыжки.

Также «Уфа» рассталась с полузащитником Игорем Безденежных, который перешел на правах аренды в песчанокопскую «Чайку». В прошлом сезоне он также был арендован клубом из Ростовской области.

Напомним, ранее в тренерский штаб Рашида Рахимова в «Уфе» вошел экс-тренер казанского «Рубина» испанский специалист Эдуардо Докампо.