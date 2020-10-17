Защитник «Динамо» Морозов на правах аренды перешел в «Уфу»

Защитник московского «Динамо» Григорий Морозов стал игроком «Уфы». Об этом сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

26-летний футболист перешел в «Уфу» на правах аренды до конца сезона-2020/21. Морозов уже заявлен на матч уфимцев против московского «Локомотива» в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) под "2"-м игровым номером.

«Футбольный клуб «Уфа» приветствует Григория и желает ему успехов в нашей команде!» — говорится в сообщении на сайте клуба.

Григорий Морозов арендован «Уфой» до конца сезона



Удачи в сезоне, Гриша! pic.twitter.com/D4q7699zM7 — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 17, 2020

Морозов выступал за «Динамо» с 2012 года. С тех пор защитник провел за главную команду бело-голубых 119 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

Напомним, ранее «Уфа» объявила о переходе нападающего Комнена Андрича и расставании с полузащитником Оливье Тиллем.