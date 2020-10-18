Вербов: «Кузбасс» приехал в Казань за победой, но получил мастер-класс от «Зенита»

Главный тренер «Кузбасса» Алексей Вербов прокомментировал поражение от ВК «Зенит-Казань» в матче 5-го тура регулярного чемпионата мужской Суперлиги по волейболу. По его словам, хозяева площадки превзошли кемеровчан в желании победить.

— Удалось пообщаться с Владимиром Романовичем (Алекно, — прим.ред.) после матча?

— Пару наставлений он мне дал, как надо себя вести. Он — гуру. Мы приехали в Казань за победой, но по счету видим, что «Зенит» сегодня воспитал нас. Так нельзя, потому что первые две партии те игроки, которые стояли у нас на площадке, хотели победить даже больше, чем Казань.

Мастер-класс получился для нас. Я видел на той стороне спокойствие и уверенность. У нас не получилось практически ничего. Не принимали, не давили на соперника подачей, они все прекрасно принимали и надежно завершали атаки. У наших ребят чувствовалась какая-то неуверенность непосредственно в игре, — передает слова Вербова корреспондент «Реального времени».

Главный тренер «Зенит-Казань» Владимир Алекно. Фото: vk.com/volleyzenit

Благодаря победе над «Кузбассом» Вербова «Зенит-Казань» впервые с прошлого сезона возглавил турнирную таблицу Суперлиги. После пяти матчей в активе команды Алекно пять побед.

Лидировавшие в Суперлиге кемеровчане опустились на третью строчку, пропустив вперед питерский «Зенит». В следующие выходные питерцам предстоит приехать в Казань на матч лидеров чемпионата страны.

Подробнее о победе «Зенит-Казань» над кемеровским «Кузбассом», который тренирует бывший игрок и тренер казанцев Вербов, можно почитать в материале «Реального времени».