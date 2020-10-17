«Динамо-Ак Барс» в трех сетах разгромило «Ленинградку»
«Динамо-Ак Барс» в гостях обыграло «Ленинградку» (3:0) в матче регулярного чемпионата России по волейболу среди женщин.
Самым результативным игроком в составе казанской команды стала Арина Федоровцева, набравшая 16 очков. При этом капитан «Динамо-Ак Барс» Евгения Старцева и одна из лидеров Саманта Фабрис пропустили игру.
После этой победы команда Ришата Гилязутдинова вышла в лидеры дивизиона.
Суперлига Париматч. 7-й тур.
"Ленинградка» — «Динамо-Ак Барс» — 0:3 (17:25, 17:25, 23:25)
«Динамо-Ак Барс»: Марюхнич (5), Королева (8), Попова, Брисио (14), Федоровцева (16), Кадочкина (14) — стартовая шестерка, Подкопаева (либеро), Коновалова.
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