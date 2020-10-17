Леонид Слуцкий: «Отрубим Бегичу ногу, а там посмотрим, как он будет действовать»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Краснодара» в выездном матче (1:3), а также оценил ошибки в обороне своих подопечных.

— Очень сложно комментировать игру, которая была как минимум равная и в которой мы допустили грубейшие ошибки и которые предопределили результат. Это касается первого пропущенного мяча и второго. Детские ошибке, к сожалению, предопределили матч. В целом я не могу сказать, что «Краснодар» нас переигрывал, и у них там было большое количество моментов. Тяжелая игра прогнозировал. Понятно было, что надо будет терпеть, но, к сожалению, ошибки допустили мы.

«Краснодару», несмотря на те же проблемы со сборниками, как и у нас хватило мастерства и других качеств, чтобы не допустить эти ошибки. Нам нет.

— Если не касаться решений судейства, как вы оцените действия Бегича пойти в обводку в эпизоде со вторым голом?

— Естественно очень плохо. Я не собираюсь оценивать здесь действия арбитра, но могу сказать, что центральному защитнику идти в обыгрыш соперника, находясь последним на мяче — это невероятная авантюра.

— Будут ли какие-нибудь санкции в его отношении?

— Ну, какие могут быть санкции? Ну отрубим мы ему ногу, а дальше посмотрим, как он будет действовать.

— Согласны, что больше остроты было с фланга Самошникова?

— Нет.

— Не было ли большим риском ставить Самошникова на выезд с «Краснодаром?

— Нет.

— Насколько повреждение Кварацхелии сказалось на качестве его сегодняшней игры?

— Ну, он вообще-то сегодня все-равно что не играл, как сказалось.

«Рубин» после 11 матчей идет на 15-м месте идет на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре казанцам предстоит сыграть в Санкт-Петербурге» против действующего чемпиона «Зенита».