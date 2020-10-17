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«Нефтехимик» уступил на выезде московскому «Торпедо» в матче ФНЛ

19:08, 17.10.2020
«Нефтехимик» уступил на выезде московскому «Торпедо» в матче ФНЛ
Фото: vk.com/fcneftekhimik

«Нефтехимик» в гостях уступил московскому «Торпедо» (0:4) в матче 16-го тура Футбольной Национальной лиги (ФНЛ).

Хозяева забили в ворота нижнекамской команды четыре безответных гола. «Нефтехимик» за игру сумел нанести лишь один удар в створ.

Голами в составе «Торпедо» отметились Лебеденко, Рязанцев, Калмыков и Нетфуллин.

Олимп-Первенство ФНЛ. 16-й тур
«Торпедо Москва» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:0 (1:0)
Голы:
1:0 — 28, Лебеденко;
2:0 — 48, Рязанцев;
3:0 — 69, Калмыков;
4:0 — 90, Нетфуллин.

СпортФутбол Татарстан
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