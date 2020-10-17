На ремонт театров им. Качалова и им. Джалиля в Казани потратят 164,5 млн рублей

Фото: ru.wikipedia.org / Денис Петьовка

ГИСУ Татарстана разместило тендер на проведение ремонтных работ в двух театрах Казани. Это Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова и Татарский академический театр оперы и балета им. Мусы Джалиля. В общей сложности власти республики потратят на ремонт театров 164,5 млн рублей.

Проведение ремонтных работ в здании драмтеатра имени В.И. Качалова обойдется властям в 16,6 млн рублей, а на ремонтно-реставрационные работы в театре им. Мусы Джалиля потратят 147,9 млн рублей, сказано в документации на сайте госзакупок.

ru.wikipedia.org / Денис Петьовка

Прием подачи заявок стартовал 14 октября, срок окончания подачи заявок — 22 октября.



Напомним, ГИСУ Татарстана ранее размещало тендер о реконструкции кинотеатра «Чулпан», расположенного на проспекте Победы, 48а в Казани.