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Кинотеатр «Чулпан» в Казани реконструируют за 180 млн рублей

06:19, 15.10.2020
Кинотеатр «Чулпан» в Казани реконструируют за 180 млн рублей
Фото: pxhere.com

В Казани за 180,6 млн рублей реконструируют кинотеатр «Чулпан», расположенный на проспекте Победы, 48а. Тендер размещен на сайте госзакупок.

На объекте планируется установка и монтаж оборудования. Так, в главном здании основные объекты строительства — системы вентиляции и кондиционирования, электроосвещения и слаботочное оборудование.

В пристрое к зданию объектами строительства стали также слаботочное оборудование, системы вентиляции и кондиционирования. Еще планируется осуществить монтаж дверей, установить ограждения.

Подать заявку можно до 20 октября текущего года.

В прошлом году сообщалось о реконструкции кинотеатра «Чулпан» за 247 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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