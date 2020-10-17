Профессор КФУ назвал способ снизить шансы заражения коронавирусом до одного процента

Ношение масок и соблюдение социального дистанцирования способны снизить шансы заражения коронавирусом до одного процента. Об этом в интервью Андрею Кузьмину рассказал директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ, профессор Альберт Ризванов:

«Маска на 70% снижает вероятность передачи вируса. Поэтому важно носить маски, чтобы ты, подхватив вирус, не начал заражать окружающих. Если при этом все соблюдают социальное дистанцирование, то шансы заболеть снижаются до одного процента. Такой подход поможет эффективно побороть эпидемию».

При этом он констатировал, что люди устали немного от ограничительных мер: «Они начинают очень формально относиться к карантину, к социальному дистанцированию. Есть определенная психологическая утомленность».

Ранее Ризванов в интервью «Реальному времени» рассказал о вакцине от коронавируса.