Квартальнов: «Не устраивает игра «Ак Барса», но с «Барысом» играли получше»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Барыса» (0:1 от) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Я понимаю, что мы где-то очки не добираем. Сегодня игра была близка к той, что мы хотим видеть. Многие ребята отсутствуют, но тут ничего не поделаешь. Большинства в последнее время маловато. Азеведо и Кормье много играют в меньшинстве, нагрузка большая идет.

Нас не устраивает наша игра. Если проанализировать предыдущие игры, то сегодняшняя игра была лучше. Были «спящие» игры, соглашусь, но сегодня было не так», — сказал Квартальнов.

Также главный тренер «барсов» ответил на вопрос о возможном подписании в команду шестого легионера после удачного выступления вратаря Амира Мифтахова.

«Сейчас не готов об этом говорить. Давайте дождемся, когда все ребята вернутся. Сегодня я доволен командой», — заявил Квартальнов.

Амир Мифтахов. Фото: ak-bars.ru

На сегодняшний день в «Ак Барсе» выступают пять легионеров — шведы Адам Рейдеборн и Микаэль Викстранд, канадцы Джастин Азеведо и Патрис Кормье, а также француз Стефан Да Коста. Еще один хоккеист североамериканского происхождения Найджел Доус имеет казахстанское гражданство и не находится в статусе иностранца в КХЛ.

Накануне «Ак Барс» дома в овертайме проиграл «Барысу» (0:1 от), пропустив на 61-й минуте игры.