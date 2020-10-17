Строительство М-12 может закольцевать дорогу вокруг Казани

Замминистр транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин считает, что строительство скоростной трассы М12 «Москва — Казань» поможет создать вокруг Казани дорожное кольцо, аналогично московскому. Об этом он заявил на заседании рабочей группы по вопросу строительства скоростной трассы.

«Южный обход забирает в себя 24 км нашей, возможно, будущей кольцевой дороги. Это огромный плюс. И для жителей тоже. Потому что попадать в Казань и другие города будет легче, проще, быстрее, безопаснее. Если посмотреть, так в свое время проходили дороги мимо Москвы, а потом они закольцевались», — приводит доводы Чукина «Татар-Информ».

По мнению чиновника, обход поможет быстрее доставлять грузы в логистические центры.

Напомним, что в Татарстане создали рабочую группу по вопросу строительства скоростной автомобильной дороги М12 Москва — Казань, ее возглавил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

