В Татарстане создали рабочую группу по строительству трассы М-12

В Татарстане создали рабочую группу по вопросу строительства скоростной автомобильной дороги М12 Москва — Казань, ее возглавил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

В состав группы вошли жители района и уполномоченные органы власти. Она будет действовать в открытом режиме во время подготовки и строительства федеральной трассы — до 2024 года. Цель группы — обсуждения властей строительства с жителями района и учет их пожеланий, пишет «Татар-информ».



realnoevremya.ru

Напомним, о начале работ по строительству трассы М-12 Москва — Казань заявил в июле 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин. М-12 — одна из частей магистрали протяженностью 795 километров. Автотрасса обеспечит скоростное автосообщение между территориями Московской, Владимирской, Нижегородской областей, республик Чувашия и Татарстан. Эксперты отмечают, что Татарстан получит экономический эффект от строительства трассы М-12, поскольку он станет центральной точкой маршрута Европа — Западный Китай. Точный маршрут прокладки трассы по территории Татарстана на данный момент не утвержден.



В октябре жители Татарстана, протестующие против строительства скоростной трассы М-12, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

