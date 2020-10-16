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На благоустройство склона в районе бывшего НКЦ «Казань» направят 185 млн рублей

17:30, 16.10.2020 1
На благоустройство склона в районе бывшего НКЦ «Казань» направят 185 млн рублей
Фото: Фото: Илья Репин

Главстрой РТ направит 185,7 млн рублей на благоустройство склона в районе бывшего культурного центра «Казань». Согласно тендеру, работы должны быть выполнены до 30 июня 2021 года.

Согласно техзаданию, рабочие устроят систему полива и освещение, уложат брусчатку, выполняет работы по озеленению.

Фото: Илья Репин

Саму реконструкцию здания бывшего Национального культурного центра «Казань» под размещение Национальной библиотеки Татарстана с пристроем читального зала выполнит «Евростройхолдинг+». Стоимость одного тендера на выполнение строительно-монтажных и прочих работ, в том числе установку и монтаж оборудования, составляет 961,6 млн рублей, второго — 930,4 млн.

Напомним, ранее переименовали Национальный культурный центр «Казань», где уже несколько лет идут ремонтные работы, в «Музейный комплекс города Казани». Национальная библиотека Татарстана уже официально переехала в здание и начала работать.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:15
    пСО Казань что не у дел осталась? или сумма контракта мизерная?
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