Следком Татарстана завел дело после наезда трамвая на четыре автомобиля в Казани
СК РФ по Татарстану завел уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ) после ДТП, произошедшего на улице Гвардейской.
Напомним, в четверг, 15 октября, водитель трамвая №4, принадлежащего МУП «Метроэлектротранс», ехал по Гвардейской улице, не справился с управлением из-за технической неисправности транспортного средства и наехал на четыре автомобиля. Водителя одного из них госпитализировали.
По предварительным данным, водитель трамвая не смог справиться с управлением из-за неисправности тормозного механизма и коробки передач.
Сейчас поводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.
Вчера СК РФ по Татарстану сообщил, что завел уголовное дело после схода трамвая с рельсов в Казани.ОбществоАвтоБизнесТранспорт Татарстан
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