Следком возбудил дело по факту схода трамвая с рельсов в Казани

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело после сошедшего с рельсов трамвая на улице Тукая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка ведомства выяснила, что трамвай не смог совершить остановку в виду неисправности тормозного механизма. Уголовное дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 7 октября на улице Тукая трамвай сошел с рельсов. Пострадали пассажир и водитель.

