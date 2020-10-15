«Ак Барс» ищет варианты обмена Хованова в другой клуб КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Александр Хованов может быть обменян в другой клуб КХЛ. Казанцы готовы расстаться с хоккеистом, сообщил генеральный менеджер команды Рафик Якубов.

«Это пока разговоры, но всякие варианты могут рассматриваться. Он наш воспитанник, шанс ему дадим, он получает практику в ВХЛ, но конкретных (переговоров по переходу) нет», — сказал Якубов.

Рафик Якубов. Фото: ak-bars.ru

Напомним, ранее хоккейный эксперт Алексей Шевченко сообщил, что главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов не хочет видеть Хованова в своей команде по непонятным причинам. Хоккеист попросил обменять его в другой клуб КХЛ.

Хованов перешел в казанский клуб летом нынешнего года из НХЛ, где выступал за «Миннесоту». Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.