«Ак Барс» объявил о переходе Хованова, выступавшего в Северной Америке

Нападающий из системы клуба НХЛ «Миннесота» Александр Хованов стал игроком «Ак Барса», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Хоккеист подписал двусторонний контракт на один год. Казанский клуб сможет отправлять игрока в свой фарм-клуб, в случае если он не будет проходить в основной состав команды.

20-летний Хованов последние 3 года провел в юниорской лиге Квебека, где играл за «Монктон». В его составе россиянин набрал 99 (32+67) очков в 51 матче. Александр считается одним из самых талантливых молодых центрфорвардов России.

Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что казанцы ведут переговоры с Александром Ховановым и Евгением Свечниковым. Оба являются воспитанниками казанской команды.