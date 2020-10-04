Хованов попросил обменять его из «Ак Барса» в другой клуб КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Александр Хованов попросил клуб обменять его в другую команду КХЛ. Об этом сообщает Metaratings.

По данным источника, хоккеист недоволен игровым временем, который получает в казанской команде. Нападающий хочет покинуть клуб.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, ранее хоккейный эксперт Алексей Шевченко сообщил, что главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов не хочет видеть Хованова в своей команде по непонятным причинам.

Хованов перешел в казанский клуб летом нынешнего года из НХЛ, где выступал за «Миннесоту». Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.