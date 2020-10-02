Шевченко: «Хованов может оказаться в ВХЛ, он не нравится Квартальнову»

Нападающий «Ак Барса» Александр Хованов может быть переведен в команду «Барс», которая выступает в ВХЛ. Об этом сообщил хоккейный эксперт и журналист Алексей Шевченко.

«Вероятно, Александр Хованов уже в воскресенье окажется в Москве и будет играть против «Звезды» в ВХЛ. Пока неизвестно, какие именно претензии к хоккеисту со стороны главного тренера. Просто не нравится, и все тут», — написал Шевченко в своем телеграм-канале.

Хованов пропустил три последних матча «Ак Барса» в КХЛ. Причем во всех команда Дмитрия Квартальнова проиграла. Хоккеист уже удалил в «Инстаграме» все фотографии, связанные с «Ак Барсом».

Хованов перешел в казанский клуб летом нынешнего года из НХЛ, где выступал за «Миннесоту». Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Подробнее об итогах гостевой серии «Ак Барса», в котором команда уступила в трех из четырех матчей, можно почитать в материале «Реального времени».