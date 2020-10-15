В Бугульме и Лениногорске прикрыли нелегальное казино

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Сотрудники ОМВД России по Бугульминскому району Татарстана установили группу лиц, подозреваемых в организации незаконного казино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нелегальное казино располагалось в одном из жилых домов Бугульмы под видом предоставления интернет-услуг. Полицейские изъяли восемь компьютеров, принтеры, маршрутизаторы, Wi-Fi-роутер, документацию, кассовую машину и штамповую печать организации.

Подпольное казино закрыли и в Лениногорске.

В Следственном отделе по Бугульме СУ СКР по РТ возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр»). Организаторам незаконных казино грозит до 4 лет лишения свободы.

На этой неделе в Казани полицейским пришлось дважды закрывать подпольное казино. Пресекли незаконную азартную деятельность и в Набережных Челнах.