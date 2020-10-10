В Набережных Челнах ликвидировали незаконную игорную деятельность

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В Набережных Челнах сотрудники УМВД ликвидировали незаконную игорную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В подвале нежилого помещения два жителя Набережных Челнов совместно с другими лицами организовали проведение азартных игр в интернет. Сотрудники полиции изъяли 34 единицы игрового оборудования (системные блоки, мониторы), 12 картридеров, 1 сервер, видеорегистратор, мобильные телефоны, 359 пластиковых карт и 19 флеш-накопителей.

Следком возбудил уголовное дело по ч.2 ст.171.2 УК РФ(Незаконная организация и проведение азартных игр). Нарушителям грозит до 6 лет лишения свободы.

В мае в Набережных Челнах полиция и Следком обнаружили покерный клуб, организованный в гараже. Возбуждено уголовное дело «Незаконные организация и проведение азартных игр».