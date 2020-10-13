В Казани полицейские дважды закрывали подпольное казино

Фото: МВД по РТ

В Казани полицейским пришлось дважды закрывать подпольное казино. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр.

Полицейские установили трех подозреваемых в организации нелегального казино, которое работало под прикрытием предоставления интернет-услуг. Правоохранители изъяли компьютеры и игровые терминалы с купюроприемниками, а также деньги и телефоны.

Однако спустя некоторое время злоумышленники завезли в то же самое помещение новое оборудование, и подпольное казино вновь открыло свои двери. В итоге полицейские во второй раз пресекли деятельность казино.

Ранее в Набережных Челнах ликвидировали незаконный игровой клуб.