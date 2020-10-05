В столице Киргизии проходят акции протеста

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В столице Киргизии проходят массовые протесты после оглашения результатов выборов в местный парламент. В Бишкеке проходят стычки между сторонниками оппозиции и полицией.

Полицейские применяют слезоточивый газ, протестующие бросают камни, сообщает «РИА Новости». Агентство отмечает, что двое силовиков получили ранения. О количестве пострадавших оппозиционеров не сообщается.

В понедельник с утра в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек — это сторонники партий, не прошедших в парламент республики. Они требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание.