В Киргизии парламент запустил процедуру импичмента президента

В Киргизии депутаты парламента запустили процедуру импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову, сообщил депутат от оппозиционной партии «Ата-Мекен» Каныбек Иманалиев.

«Часть депутатов подписали импичмент. Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена», — передает «РИА Новости» его слова.

wikimedia.org, на фото — президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков

В понедельник вечером в Бишкеке вспыхнули массовые протесты после оглашения результатов выборов в местный парламент. Стычки между сторонниками оппозиции и полицией уже привели к госпитализации 130 человек. Демонстранты захватили здание мэрии, вторглись на территорию «Белого дома» и освободили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева. ЦИК Киргизии признал прошедшие парламентские выборы недействительными.



Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку после массовых протестов в стране. В отставку также отправился мэр Бишкека.